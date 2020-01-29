Самара, , 15:23 — REGNUM Мужчину в Самаре подозревают в даче взятки пиротехникой. Об этом 29 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в декабре прошлого года подозреваемый передал полицейскому пиротехнические изделия на общую сумму 21,9 тысячи рублей. При этом он рассчитывал, что избежит ответственности за продажу пиротехники, которая не отвечает требованиям безопасности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент расследование продолжается.

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