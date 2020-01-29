Уфа, , 15:17 — REGNUM Двух девушек, которых подозревают в квартирных кражах, разыскивают в Уфе. Об этом 29 января сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в полицию поступило сообщение от жительницы Уфы о том, что две неизвестные ей девушки, подошли к ее несовершеннолетнему сыну и представились знакомыми матери. Они, со слов потерпевшей, попросили разрешения у ребенка зайти в квартиру, поскольку по их словам они пришли отдать долг. После этого, одна злоумышленница пошла в спальню, а другая попросила мальчика записать их данные. Затем девушки удалились. Сын позвонил матери и сообщил о произошедшем. В результате из квартиры пропали ювелирные украшения на сумму свыше 80 тысяч рублей.

Сообщается, что подобный случай уже происходил в Уфе. Тогда две девушки зашли в подъезд следом за 11-летнем ребенком. При входе ребенка в квартиру злоумышленницы применили туже схему. Сумма ущерба тогда составила пять тысяч рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Отмечается, что злоумышленницы попали в объектив видеокамеры. Стражи порядка просят всех, кто что-либо знает об этом сообщить в ближайшее отделение полиции.

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