Багдад, , 14:58 — REGNUM Военно-транспортный самолет разбился на территории западной иракской провинции Анбар. Об этом 29 января сообщает новостной портал El Nashra.

По предварительным данным, потерпевший крушение самолёт принадлежал США. Также предполагается, что на борту воздушного судна находились четыре человека, все они погибли.

Кроме этого, известно, что разбившаяся машина была типа C-27J Spartan, военно-транспортный самолет совместного производства Италии и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в районе Дех-Як в Афганистане разбился самолет E-11A, принадлежащий ВВС США. Позднее в Пентагоне причастность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к авиакатастрофе, которые взяли на себя ответственность за данное крушение, опровергли.