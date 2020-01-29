Уфа, , 14:50 — REGNUM Спасатели Башкирии помогли замерзающему на трассе мужчине. Об этом 29 января сообщает пресс-служба республиканского Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, происшествие произошло утром 29 января. На трассе Сибай-Акъяр мужчина 2000 года рождения, не справившись с управлением на автомашине Kia-Sportage, съехал в кювет.

На место аварии выехали спасатели. Оказалось, что сам парень не пострадал, но чуть не замерз на трассе, поскольку температура воздуха опустилась до минус 20 градусов мороза. В автомобиле заканчивался бензин, поэтому он заводился с трудом. Когда молодой человек понял, что он не сможет выбраться сам, то обратился за помощью к спасателям.

Прибывшие на место сотрудники аварийно-спасательной службы доставили мужчину в город.

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