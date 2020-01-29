Смоленск, , 14:28 — REGNUM Неопознанное тело обнаружено в Смоленской области в районе поисков тела 16-летнего Влада Б., пропавшего весной 2019 года. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на соцсети.

Как уточнил «Рабочий путь», поисками пропавшего юноши занимаются волонтёры ПСО «Сальвар». Readovka сообщает, что тело было найдено в полутора километрах от места отдыха компании молодёжи в день пропажи Влада.

«Есть информация, что труп нашли сами полицейские, которые параллельно с сальваровцами были на поисках и прочесывали территорию возле реки. Скорее всего, нашли по наводке. Тело обнаружено в оросительном канале вблизи речки, ранее здесь уровень воды был гораздо выше, сейчас вода ушла. Однако эту территорию до сегодняшнего дня уже обследовали», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 16-летний Влад Б. пропал 6 апреля 2019 года после празднования дня рождения со своими знакомыми на окраине Демидова Смоленской области. По версии следствия, юноша, находясь в состоянии опьянения, покинул место отдыха и ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не установлено. Дело об исчезновении мальчика возбуждено по статье об убийстве. Таинственное исчезновение юноши неоднократно становилось темой программ на федеральных каналах.

24 января председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело об исчезновении юноши в производство следователей центрального аппарата СК.

Читайте ранее в этом сюжете: Громкое дело об исчезновении подростка под Смоленском передадут в Москву