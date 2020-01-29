Москва, , 14:27 — REGNUM Следственный комитет России опубликовал на своей странице в YouTube видео с места убийства депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат законодательного собрания Ростовский области Андрей Алабушев вместе с супругой Ольгой были убиты в их собственном доме в Зернограде 28 января. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью.

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