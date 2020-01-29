Бай-Тайгинский район, Тува, , 14:22 — REGNUM Следователи в Туве проверяют обстоятельства смерти двухмесячного ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, трагедия произошла 16 января в селе Бай-Тал Бай-Тайгинского района.

Предварительно установлено, младенец начал плакать после процедуры закапывания в нос воды, а затем перестал дышать. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

«Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего», — отметили в СКР.

Процессуальное решение следователи примут после завершения проверки.

Напомним, ранее в Бурятии осудили врача-отоларинголога за причинение смерти по неосторожности. Как сообщало ИА REGNUM, принимая пациентов, она проявила преступную небрежность при лечении месячного ребёнка, из-за чего он впоследствии скончался.

Читайте также: В Бурятии врача осудили за смерть младенца