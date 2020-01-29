Волгоград, , 14:05 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов окружили иномарку, открыли стрельбу и задержали пытающегося скрыться мужчину во дворе дома № 12 по улице Советской Волгограда — напротив администрации города. Такие сообщения поступают 29 января от очевидцев произошедшего.

Задержание произошло около 13:00 по местному времени. Мужчина заблокировал двери чёрной Kia Optima, попытался уехать и выбросить пакет с деньгами. Открыв стрельбу, полицейские окружили машину, разбили стёкла и изъяли пакет, сообщает «Волгоград онлайн».

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. Предположительно, в задержании участвовали сотрудники отдела по борьбе с экономической преступностью.