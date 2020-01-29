Самара, 29 января 2020, 14:03 — REGNUM Несовершеннолетнюю девочку сбил легковой автомобиль в Самаре. Об этом 29 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло вечером 28 января на улице Металлистов. 12-летняя ученица перебегала дорогу в неположенном месте. 44-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», не заметил и сбил девочку.
После осмотра врачами ребенок отпущен домой. По данному факту проводится проверка.
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