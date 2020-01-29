Москва, , 13:51 — REGNUM В Хамовническом суде Москвы 29 января пройдёт заседание по делу бывшего замглавы МЧС Сергея Шлякова, обвиняемого в мошенничестве, сообщает корреспондент ИА REGNUM из здания суда.

Сергей Шляков был задержан 25 июля по обвинению в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»)

По версии следствия, Шляков и трое его сообщников, действуя в сговоре, предложили бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову содействие в назначении на должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области.

Также перед судом предстанут трое сообщников Шлякова: Юрий Кузнецов, Сергей Онищенко и Александр Казарцев.