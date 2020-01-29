Ижевск, , 13:47 — REGNUM Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, обвиняемый в получении крупной взятки, заявил в суде о своей невиновности, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики. Причем в ходе предварительного следствия он частично признавал свою вину.

«В настоящее время в соответствии с ст. 276 УПК ПФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными подсудимым в ходе предварительного расследования и в суде, по ходатайству стороны обвинения оглашаются показания подсудимого Соловьева, данные им при производстве предварительного расследования», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан в апреле 2017 года. По версии следствия, в 2014—2016 годах бывший глава республики получил от представителей организаций, которые строили мостовые переходы через реки Кама и Буй, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. В ходе расследования Соловьев частично признал вину в инкриминируемых преступлениях.

После четырех месяцев в СИЗО Соловьева перевели на домашний арест по ходатайству следствия. Экс-глава Удмуртии находился в квартире старшей дочери на Ленинском проспекте в Москве.

В апреле 2018 года Соловьеву было предъявлено обвинение в окончательной редакции. 6 декабря стало известно о завершении расследования по уголовному делу в отношении бывшего главы Удмуртии.

В уголовном деле — 65 томов. Было допрошено 123 свидетеля обвинения, до октября 2019 года суд исследовал доказательства, представленные обвинительной стороной. В декабре было допрошено 14 свидетелей защиты.

Адвокат бывшего главы республики неоднократно заявлял об ухудшении здоровья своего подзащитного.

Рассмотрение дела по существу проходит в Завьяловском районном суде Удмуртии. За время процесса Соловьева неоднократно госпитализировали. В декабре 2019 года он был экстренно госпитализирован в Первую республиканскую клиническую больницу. При этом в минздраве республики заявили, что не располагают данной информацией.

На заседании суда 19 декабря домашний арест был продлен до 20 марта 2020 года.