Хабаровск, , 13:46 — REGNUM За неделю в поликлиники Хабаровска обратились 3591 человек с признаками ОРВИ. Из 2603 — дети. В школах столицы региона вводят карантин, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Хабаровска.

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Полностью на карантин закрывается школа №10, в других школах закрывают отдельные классы. С 30 января на вынужденные каникулы отправят учащихся школы №24. Уровень заболеваемости ОРВИ в городе пока ниже эпидпорога на 23%.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин по гриппу и ОРВИ вводится в школах Камчатского края. Закрывают классы и целые школы, в которых превышен эпидпорог в 20%.