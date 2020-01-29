Ростов-на-Дону, , 13:38 — REGNUM Аварийные бригады Ростова-на-Дону вновь выехали на вызов. На этот раз порыв произошёл на теплотрассе на улице Гагринской. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Порыв трубы оставил без тепла 32 жилых дома, два детских сада и два учебных учреждения в Октябрьском районе. На месте работают службы АО «Теплокоммунэнерго» в составе десяти человек, а также шести единиц техники. Работы планируется завершить до 18:00 мск 29 января.

ИА REGNUM напоминает, что днём ранее в центре Ростова-на-Дону из-за коммунальной аварии без тепла остались жилые дома и соцобъекты.

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