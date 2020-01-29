Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 13:17 — REGNUM Тяжелая дорожная техника пытается ликвидировать внезапно возникшее озеро в самом центре Комсомольска-на-Амуре.

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Из-за коммунальной аварии центр города оказался залит холодной водой. Как объяснили ИА Хабаровский край сегодня в мэрии города, авария произошла из-за крайней степени износа коммунальных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Комосомольска-на-Амуре признали полный крах: бюджет пуст, исполнять полномочия нечем.