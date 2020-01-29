Душанбе, , 13:17 — REGNUM На территории Таджикистана было зафиксировано землетрясение с магнитудой 5,3. Об этом 29 января сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Также сообщается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров, а его эпицентр был расположен в 168 км к востоку от Душанбе и в 93 километрах к северо-востоку от поселка Муминабад.

Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Елизовского района Камчатского края было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.