Ижевск, , 13:05 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч.4, ч.5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, совершенное в крупном и особо крупном размере»). Обвиняемыми являются девять жителей республики в возрасте от 19 до 43 лет, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МВД.

Установлено, что с сентября 2018 год по февраль 2019 года банда под руководством неустановленного лица через интернет осуществляла сбыт наркотиков через онлайн-магазин и систему тайников в Ижевске и Завьяловском районе, где находились запрещенные вещества в крупном и особо крупном размерах.

Роль обвиняемых заключалась в изъятии содержимого тайников, подготовленных 36-летней жительницей Завьяловского района. В ходе следственных мероприятий было обнаружено и изъято синтетических наркотических средств общей массой 1 кг.

Все обвиняемые задержаны и находятся в СИЗО.

«За совершенное преступление законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — подчеркнули в ведомстве.

Для рассмотрения по существу дело передаётся в Завьяловский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Кольчугинском районе Владимирской области была ликвидирована подпольная лаборатория по производству наркотиков. Задержанная сотрудниками ФСБ группа людей занималась производством и сбытом наркотиков. В ходе оперативных действий в нарколаборатории было изъято более 57 кг готового наркотика и более 100 кг сырья для его производства.