Южно-Сахалинск, , 13:02 — REGNUM ГУ МЧС Сахалинской области разослало предупреждения о резком ухудшении погоды и возникновении опасных явлений. На островах ожидают сильные снегопады и сход лавин, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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30 января острова накроет мощный циклон, порывы ветра местами могут достигать 20 метров в секунду.

Сход одиночных лавин возможен в Корсаковском и Долинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 и 30 января в Приморье ожидается ветер штормовой силы, а находящиеся в море суда рискуют получить сильное обледенение.