Москва, , 12:59 — REGNUM Московский городской суд на три месяца смягчил наказание Эдуарду Малышевскому, напавшему на полицейского во время несогласованных митингов 27 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Московский городской суд смягчил приговор, вынесенный Тверским судом города Москвы, и изменил срок наказания с 3 лет до 2 лет 9 месяцев», — сообщают в пресс-службе.

Малышевский был признан виновным в нарушении части 1 статьи 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья»).

Судом и следствием установлено, что во время несогласованных митингов 27 июля Малышевский пытался прорвать оцепление, а после задержания, находясь в полицейском автобусе, ногой выбил заднее стекло, которое упало на сотрудника полиции и причинило ему физическую боль.