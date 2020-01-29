Дамаск, , 12:59 — REGNUM Вооруженные силы Сирии отбили у террористов ключевой город Маарет ан-Нуман, расположенный в провинции Идлиб, об этом 29 января сообщает Al Arabia.

«За последние несколько дней нашим военным удалось отбить у террористов несколько деревень и городов, в том числе Маарет аль-Нуман», — заявил в комментарии изданию один из представителей вооруженных сил страны.

Отмечается, что вооруженные группировки контролировали город с 2013 года. Правительственные войска впервые за семь лет взяли над ним контроль.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 2 млн сирийских беженцев вернулись в места проживания