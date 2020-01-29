Уфа, , 13:01 — REGNUM Пять сайтов с информацией о способах изготовления оружия и боеприпасов заблокируют в Башкирии. Об этом 29 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, на эти сайты мог зайти любой пользователь сети.

Сотрудники прокуратуры потребовали через суд признать информацию, которая была размещена на них, запрещенной к распространению на территории России.

Суд согласился с требованиями прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме.

В настоящее время судебные решения переданы для исполнения в Управление Роскомнадзора.

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