Москва, , 13:02 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России и Москве не будет ухудшаться. Об этом 29 января заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На сегодняшний момент осложнения в городе вообще нет никакого. Почему мы думаем, что ситуация не будет ухудшаться? Закрыты границы в Хабаровске и Владивостоке. Во «Внуково» уже летят пустые борты, которые только забирают туристов. Многие агентства перестали продавать туры в Китай», — сказала Андреева.

Также, по её словам, были отработаны действия с медицинским персоналом. Сотрудников обучили, как надо везти и обслуживать больного новым видом коронавируса.

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