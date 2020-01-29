Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM Причиной энергоаварии в Приморском районе Петербурга утром 29 января стала неисправность оборудования потребителя, подключённого к подстанции. Об этом ИА REGNUM сообщили в группе связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Северо-Запада.

Напомним, около 10 часов утра в среду без электричества остались более ста зданий в районе Черной речки и Старой Деревни.

«Все потребители, временно обесточенные работой защитной автоматики подстанции 330 кВ «Завод Ильича», запитаны, — отметили энергетики. — Оперативные действия сотрудников филиала Россети ФСК ЕЭС — МЭС Северо-Запада позволили минимизировать и в кратчайшие сроки устранить последствия нарушения для потребителей».

В филиале ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Северо-Запада подчеркивают, что случившееся технологическое нарушение, вызвавшее отключение потребителей, не входит в зону ответственности компании.

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