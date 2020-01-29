Подольск, Московская область, , 12:39 — REGNUM 40-летний житель подмосковного Подольска подозревается в убийстве охранника развлекательного комплекса, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Тело сотрудника службы охраны с колото-резаными ранениями нашли 25 января в подвальном помещении комплекса. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого — 40-летнего местного жителя. Выяснилось, что между двумя мужчинами случился конфликт.

В ближайшее время суд изберёт меру пресечения подозреваемому.