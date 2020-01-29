Ростов-на-Дону, , 12:31 — REGNUM Региональное управление МЧС России опубликовало видеокадры с места массовой аварии на трассе М-4 «Дон», которая унесла жизни двух человек, передаёт ИА REGNUM.

В Аксайском районе столкнулись четыре транспортных средства, в том числе пассажирский автобус, следовавший из аэропорта «Платов». Удар был такой силы, что одну из машин отбросило на несколько метров. К ликвидации ДТП привлекались 35 человек и 13 единиц техники.

ИА REGNUM ранее сообщало, что утром 29 января на трассе М-4 «Дон» столкнулись автомобиль Renault, грузовик Scania, микроавтобус Mercedes и рейсовый автобус ПАЗ. В результате аварии два человека погибли. В больницу Новочеркасска поступили восемь человек.

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