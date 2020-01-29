Оренбург, , 12:26 — REGNUM На железнодорожной станции в Оренбурге подросток получил сильные ожоги. По факту травмирования проводится доследственная проверка, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

По оперативным данным, вечером 28 января группа подростков находилась на территории железнодорожной станции. Один из несовершеннолетних решил забраться на цистерну, в результате получил сильный удар электрическим током. С места происшествия подросток доставлен бригадой скорой помощи в больницу.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, подросток находится в тяжелом состоянии. У него термический ожог 60% тела. Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, о профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних.