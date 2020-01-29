Ростов-на-Дону, , 12:13 — REGNUM Состояние двух пострадавших в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области оценивается как тяжёлое. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Состояние двух пострадавших, находящихся в лечебном учреждении, оценивается как тяжелое. Остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Двум участникам аварии была оказана помощь на месте. От госпитализации они отказались», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что утром 29 января в Аксайском районе столкнулись легковой автомобиль Renault, грузовик Scania, микроавтобус Mercedes Sprinter и рейсовый автобус ПАЗ с пассажирами, который следовал из аэропорта «Платов». Два человека погибли. В больницу Новочеркасска поступили восемь человек. Детей среди пострадавших нет.

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