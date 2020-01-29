Донецк, , 12:11 — REGNUM Украинские силовики открыли огонь по беспилотному летательному аппарату, принадлежащему Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщили 29 января в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Нашими наблюдателями зафиксирован обстрел беспилотного летательного аппарата мониторинговой миссии ОБСЕ с позиций третьего батальона 92-й бригады отдельной механизированной бригады в районе села Новосёловка», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за прошедшие стуки ВСУ применили средства радиоэлектронной борьбы с беспилотниками ОБСЕ в районе посёлка Новгородское к западу от Горловки и села Степановка под Волновахой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала работы ВСУ по установке противотанковых мин в районе населённого пункта Луганское.

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