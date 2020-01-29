Краснодар, , 12:05 — REGNUM Учеников школы №49 Краснодара эвакуировали из-за задымления утром 29 января, на месте работают оперативные службы.

Как сообщили «Кубанские новости», сообщение о задымлении на первом этаже здания школы поступило в МЧС около 10:54, на место происшествия выехали восемь автоцистерн, две лестницы, один рукавный автомобиль. Эвакуированы около 800 человек.

По уточнённым данным, причиной задымления стали загоревшиеся вещи в раздевалке. В 11:23 пожар был локализован на площади 20 квадратных метров, в 11:40 ликвидирован.

В ноябре 2019 года из-за задымления в школе №65 Краснодара было эвакуировано почти две тысячи человек.