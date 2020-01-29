Уфа, , 12:06 — REGNUM Пять пассажиров, прилетевших из Китая, госпитализировали в Уфе. Об этом сообщил начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по Башкирии Олег Мавлютов 29 января на пресс-конференции.

По его словам, у девяти пассажиров из Китая, которые прилетели в Уфу 23 января была зафиксирована повышенная температура. Прибывших тщательно осмотрели. К счастью опасения не подтвердились, новый коронавирус обнаружен не был. На следующий день, были госпитализированы взрослый и несовершеннолетний ребенок, которые приехали на этом рейсе.

28 января в инфекционное отделение госпитализированы мама с ребенком двух лет и мужчина с подозрением на инфекционное заболевание. Материалы анализов отправлены в лабораторию, в том числе и в новосибирский «Вектор». Результаты пока не известны. Все трое прилетели из Китая в Уфу 27 января.

По словам представителя Роспотребнадзора по Башкирии, у ребенка была повышенная температура, а у мужчины температура чуть выше 37 градусов. Это не характерно для нового коронавируса, поскольку при его заражении температура поднимается сразу до 39 градусов.

Олег Мавлютов также отметил, что в настоящее время на территории Башкирии, как и в целом по России случаев коронавируса нет.

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