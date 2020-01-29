Кемерово, , 11:52 — REGNUM Кемеровский рынок «Сотка» в очередной раз пришлось эвакуировать. Из-за сообщения о минировании сегодня утром, 29 января, все работники и покупатели были выведены по сигналу тревоги. Этот сигнал стал девятым в этом месяце, уточняет «Газета Кемерова».

«Впервые «Сотку» эвакуировали 13 января — в связи с сообщением о возможном минировании. До настоящего момента экстренные служб выезжали по сигналу тревоги и проводили проверки территории рынка восемь раз. Ни один из сигналов не подтвердился», — уточняет издание.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, сегодня, 29 января, в Кемерове неизвестные сообщили о минировании 16 зданий судов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кемерове неизвестные «заминировали» 16 судов