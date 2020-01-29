Пекин, , 11:58 — REGNUM Работа предприятий японского автоконцерна Toyota, включая совместное с Китаем производство, приостановлена на территории КНР из-за пневмонии нового типа. Об этом сообщает 29 января газета Nikkei.

Так, до 10 февраля не будут работать заводы в Тянцзине и Гуанчжоу, выпускающие более 600 тыс. автомобилей в год. Пока они стоят из-за празднования Нового года по лунному календарю, но 3 февраля, как планировалось ранее, не будут запущены.

Автоконцерн пожертвует Китаю медицинские маски и другие предметы первой помощи стоимостью 10 млн юаней (около $1,4 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в Японии зафиксировали первый случай, когда болезнь, вызванная вирусом 2019-nCoV, перешла от одного человека к другому.

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