Курган, , 11:49 — REGNUM В Курганской области вынесен приговор бывшей заведующей клинико-диагностической лабораторией областной клинической больницы за взятку размером в два миллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следствием и судом установлено, что 56-летняя заведующая клинико-диагностической лабораторией областной больницы с 2011 по 2018 годы через посредника получила от директора ЗАО «Вектор-Бест-Урал» деньги за оформление технических заданий для передачи в контрактную службу и проведения торгов, по результатам которых предприятие получало заказы от медучреждения. Общая сумма откатов составила 2 млн рублей.

Заведующая осуждена по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки»), и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением нужд государственных и муниципальных служб на один год. Кроме того, у неё конфискованы деньги в общей сумме взятки.