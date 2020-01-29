Улан-Удэ, , 11:48 — REGNUM В министерстве образования и науки Бурятии прокомментировали сообщения о задании с подготовкой к убийству в учебнике «Русского языка» для 4 класса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, пособие в 2-х частях авторов Репкина, Восторговой и Некрасовой используется в тех школах г. Улан-Удэ, где реализуется развивающее обучение по системе Эльконина — Давыдова.

Отмечается, что на учебник были получены положительные заключения Российской академии наук в 2010 году.

«Действительно, в изданном до 2012 года учебнике есть упражнение № 65, где языковым материалом служит отрывок из рассказа В. Драгунского «Синий кинжал», — отметили в министерстве.

Однако в учебниках 2013 и последующих годов издания материал в упражнении был заменён на другой рассказ Виктора Драгунского. Добавим, что сейчас в 65-м задании используется отрывок из рассказа «Куриный бульон».

Как сообщало ИА REGNUM, на отрывок, по всей видимости, из старого издания обратила внимание одна из родительниц школьницы в Бурятии. Она опубликовала в соцсети фотографию страницы, где говорилось о мальчике, который готовил убийство своего одноклассника Лёвки. Это вызвало бурное обсуждение пользователей, большинство из которых сошлись во мнении, что отрывок для учебника выбран неудачно.

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