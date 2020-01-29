Москва, , 11:45 — REGNUM Доступ российских пользователей к швейцарском почтовому сервису Protonmail ограничен Роскомнадзором с 29 января. Причиной стала рассылка с этого сайта сообщений о «минированиях» в РФ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Зарубежный сайт заблокирован в России на основании требования Генеральной прокуратуры. Злоумышленники использовали его в 2019-м, но особенно активно — в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ России проинформировало о выявлении швейцарского сайта, с которого происходила рассылка анонимных сообщений о возможных взрывах в зданиях российских судов. Сообщения касались и других объектов — школ, больниц, торговых центров.

Читайте также: ФСБ: зарубежный сайт заблокирован за рассылку о «минированиях» в РФ

Читайте ранее в этом сюжете: ФСБ: Швейцарский почтовый сайт рассылал сообщения о «терактах» в РФ