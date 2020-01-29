Москва, , 11:41 — REGNUM Роскомнадзор заблокировал сервис Protonmail.com за отказ предоставить данные об администраторах почтовых ящиков, используемых для рассылки угроз, сообщили 29 января в ведомстве.

Данный сервис осуществлял массовую рассылку ложных сообщений о возможных взрывах в России. По данным ФСБ, сервис Protonmail зарегистрирован в Швейцарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ заявляли, что посредством сайта Startmail.com с конца 2019 года рассылались сообщения о возможных взрывах в российских школах, больницах, судах, торговых центрах и на других объектах. Зафиксировано более 17 тыс. таких сообщений.

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