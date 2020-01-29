Великий Новгород, , 11:40 — REGNUM В Великом Новгороде следователи установили предварительную причину убийства 51-летнего местного жителя в его собственной квартире на улице Новолучанской. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, убийство произошло в ночь на 18 января 2020 года.

В одной из квартир на улице Новолучанской во время конфликта, возникшего после совместного употребления спиртных напитков, двое мужчин избили 51-летнего хозяина квартиры, а когда тот упал на пол, подожгли жилище, думая, что он погиб — чтобы скрыть убийство. С места происшествия оба скрылись.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что на момент поджога хозяин квартиры ещё был жив.

Возбуждено уголовное дело поч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Расследование продолжается.