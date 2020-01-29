Альменевский район, Курганская область, , 11:37 — REGNUM В Курганской области житель Альменевского района привлечен к уголовной ответственности за истязание своей семилетней дочери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Установлено, что в 2019 году мужчина систематически бил малолетнюю дочь, в том числе и кустами крапивы, за любую провинность или неповиновение.

Ему предъявлено обвинение по п."г» ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание»). На данный момент гражданин задержан. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу и лишении его родительских прав.