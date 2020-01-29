Ростов-на-Дону, , 11:37 — REGNUM В больницу Новочеркасска Ростовской области госпитализированы восемь человек, пострадавших в аварии с участием пассажирского автобуса на трассе М-4 «Дон». Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном минздраве.

«В настоящее время в результате ДТП с участием рейсового автобуса в БСМП Новочеркасска доставлено восемь пострадавших. Детей среди них нет», — уточнили в ведомстве.

В помощь новочеркасским медикам направлена бригада областных специалистов: травматологи, реаниматолог и нейрохирург.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе столкнулись легковой автомобиль Renault, грузовик Scania, микроавтобус Mercedes Sprinter и рейсовый автобус ПАЗ с пассажирами, который следовал из аэропорта «Платов». В результате аварии два человека погибли и восемь получили травмы.

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