Волгоград, , 11:36 — REGNUM Спецоперация по задержанию сбытчика наркотиков прошла в Волгограде, сообщили 29 января в пресс-службе регионального УМВД. Во время задержания подозреваемый ранил ножом полицейского, утихомирить злоумышленника удалось после предупредительных выстрелов.

Наркокурьера задержали в Ворошиловском районе города. 25-летний мужчина набросился с ножом на силовиков, старший лейтенант полиции получил колото-резаную рану правого предплечья. Подозреваемый попытался скрыться, после предупредительных выстрелов он был задержан бойцами отряда специального назначения «Гром».

Полицейскому оказана необходимая медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. У задержанного обнаружена крупная партия синтетического наркотика. От прохождения медосвидетельствования на предмет употребления запрещённых веществ он отказался.

Известно, что задержанный является одним из членов преступной группы, занимающихся распространением наркотиков на территории Волгограда. Трое его подельников были задержаны ранее и дали признательные показания.