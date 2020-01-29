Веллингтон, , 11:38 — REGNUM Количество погибших по причине извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии выросло до 21 человека. Об этом 29 января сообщает местная полиция.

В сообщении говорится, что местная полиция может подтвердить информацию о том, что минувшей ночью в больнице Middlemore от ранений, которые были получены в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, скончался еще один человек.

Таким образом, количество жертв извержения вулкана увеличилось до 21 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полиции Новой Зеландии заявили об увеличении до 20 человек числа погибших при извержения вулкана на острове Уайт-Айленд.