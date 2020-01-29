Москва, , 11:35 — REGNUM Зарубежный почтовый сервис осуществлял массовую рассылку ложных сообщений о возможных взрывах в России. Сервис Protonmail зарегистрирован в Швейцарии, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Через швейцарский сервис сообщения о «минированиях» поступали на электронные адреса судов в четырех регионах России. В них сообщалось о возможных взрывах на 830 объектах социальной и транспортной инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы. Ни одна из угроз не подтвердилась.

В ведомстве отетили, что доступ к указанному сервису на территории РФ ограничен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за рассылку ложных угроз о терактах был заблокирован почтовый ресурс, зарегистрированный в Нидерландах.

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