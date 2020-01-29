Тбилиси, , 11:26 — REGNUM Судно под китайским флагом, которое прибыло в грузинский черноморский порт Поти два дня назад, пройдет проверку на наличие у членов экипажа коронавируса. Информацию со ссылкой на администрацию порта распространила телекомпания «Рустави 2».

Судно прибыло в Грузию из Румынии и пробудет здесь в течение 4 дней, члены экипажа покидать его не собираются, по представленной декларации, носителей каких-либо заболеваний на борту нет. Тем не менее, сотрудники санитарной пограничной инспекции заявляют, что будут действовать согласно протоколу и проверят состояние всех находящихся на судне лиц.

«В акваторию порта Поти вошел китайский корабль, который прибыл из Румынии. Члены экипажа — китайцы. По предварительной информации, эти лица не собираются покидать корабль. Но мы действуем по координации с центром общественного здравоохранения. Соответственно, проведем проверку в соответствии с протоколом», — заявил в беседе с телекомпанией эпидемиолог Потийского порта.

С 29 января Грузия временно приостановила прямое авиасообщение с Китаем.