Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Несколько районных судов Северной столицы утром 29 января вновь эвакуируются из-за поступления угроз от злоумышленников. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Из-за ежедневных анонимных угроз, поступающих в различные учреждения Петербурга с ноября 2019 года, эвакуировать пришлось около 500 тысяч человек, в том числе воспитанников детских садов, учащихся школ и вузов Петербурга. Злоумышленники остаются безнаказанными.

Приморский, Сестрорецкий, Петродворцовый, Сестрорецкий районные суды начали эвакуироваться около 10 часов утра среды, 29 января. Спустя 40 минут Сестрорецкий и Петродворцовый суды вернулись к работе. «Опасных предметов и веществ не обнаружено», — говорится в сообщении пресс-службы.

Тем временем эвакуируются Колпинский, Василеостровский, Октябрьский районные суды.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», днем ранее, 28 января. поступило пять сообщений с информацией о заминировании зданий судов, учебных заведений, детских садов, отеля, медицинского учреждения, районных налоговых инспекций. Всего было осмотрено 433 объекта. Всего за прошлые сутки было эвакуировано 19 785 человек.