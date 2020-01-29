Ярославль, , 11:22 — REGNUM В Ярославле 28 января автобус врезался в столб. Фотографии аварии размещены в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Авария в Ярославле Yarnews.net

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, в аварию попал автобус маршрута № 8 муниципального «ПАТП-1». В результате ДТП никто не пострадал. По предварительной версии виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, который «подрезал» автобус. Уходя от столкновения, водитель автобуса выехал за пределы дороги.

ДТП произошло на проспекте Ленина у дома № 50.

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