Луганск, 29 января 2020, 11:22 — REGNUM Боевики ВСУ установили противотанковые мини поперёк дороги в районе населённого пункта Луганское, сообщили 29 января в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В пресс-службе отметили, что по дороге могут передвигаться как мирные жители, так и представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские формирования выпустили 16 мин калибра 120 мм в направлении населённого пункта Березовское.
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