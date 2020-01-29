Омск, , 11:19 — REGNUM Пользователи соцсетей в Омске обсуждают неожиданное «украшение» мусорной урны в центре города. На фотографии видно, что контейнер обвязан ленточкой, которая используется в качестве символа Победы в Великой Отечественной войне.

Возмущённые горожане, как сообщает портал om1.ru, потребовали найти и наказать вандалов. На месте уже побывали представители мэрии, которые убрали ленту с урны. Они также предупредили хозяина киоска, рядом с которым расположена урна, о недопустимости подобных случаев.

Добавим, что случаи вандализма, направленные в том числе на символы и памятники, посвящённые Великой Отечественной войне, фиксируются по всей стране. Как сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ задержали мужчину, которого подозревают в поджоге венка на мемориале Победы.

Чуть ранее в челябинском Миассе неизвестные испортили памятник «Народу-победителю. Народу-созидателю». Баллончиками с краской вандалы разрисовали монумент граффити.

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