Воронеж, , 11:14 — REGNUM До восьми лет лишения свободы грозит жителю Воронежа, который попытался дать взятку сотруднику полиции, рассчитывая таким образом избежать административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в отделе ЭБ и ПК УМВД по Воронежу, мужчина был задержан за управление легковым автомобилем, в крови у него было обнаружено 1,106 промилле. В «истории» водителя ранее уже было несколько штрафов за превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора, но все они были оплачены. Чтобы избежать административной ответственности за управление автотранспортом в нетрезвом виде, мужчина прибыл в отдел ГИБДД и предложил сотруднице, у которой находились материалы о его правонарушении. 15 тыс. рублей. Несмотря на предупреждение об ответственности за дачу взятки, мужчина положил деньги на стол сотруднице. Она вызвала дежурного, после чего мужчина был задержан.

Теперь водитель стал фигурантом уголовного дела по статье о даче взятки, дело возбуждено следственными органами СУ СК России по Воронежской области. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.