Белгород, 29 января 2020, 11:09 — REGNUM Попытку сбыта крупной партии наркотиков пресекли сотрудники правоохранительных органов в Белгороде. В совершении преступления подозревается 39-летний житель Липецка, сообщили 29 января в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, злоумышленник планировал через тайники сбыть на территории Белгорода 36 свёртков с героином. Общая масса изъятого наркотического вещества составила более 45 граммов.
Возбуждено уголовное дело, мужчина заключён под стражу.