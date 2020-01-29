Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, , 11:06 — REGNUM На Ямале перед судом предстанет гражданин, забивший до смерти сестру за тысячу рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что 24 сентября 2019 года в селе Горки Шурышкарского района 53-летний местный житель пригласил в гости сестру. Во время застолья он обвинил родственницу в краже тысячерублевой купюры и жестоко избил 49-летнюю женщину. Она ушла самостоятельно, но через непродолжительное время скончалась от побоев. Тело женщины обнаружили соседи в её квартире.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Гражданин свою вину признал в ходе следствия. Свои действия объяснил алкогольным опьянением.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.