Пушкино, Московская область, , 11:01 — REGNUM В Московской области десятимесячный ребёнок скончался в своей кровати. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Трагедия произошла в подмосковном городе Пушкино. Канал приводит данные экспертизы, установившей отравление доксиламином.

Правоохранительные органы задержали отца младенца. 31-летний мужчина признался, что специально подмешивал в детское питание снотворное.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии завершился процесс над жителем Закаменского района, которого обвиняли в истязании несовершеннолетнего пасынка.

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